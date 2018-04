32 lata Czarnobyla. Strefa wykluczenia coraz bardziej atrakcyjna

To już 32 lata od słynnej awarii jednego z reaktorów elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Miasto niegdyś zamieszkałe przez ponad 15 tys. mieszkańców do dziś stoi opustoszałe.

26 kwietnia mijają 32 lata od największej katastrofy w dziejach energetyki jądrowej. W 1986 r. doszło do awarii reaktora i chemicznego wybuchu wodoru powstałego na skutek nieprawidłowo przeprowadzonego testu bezpieczeństwa. W wyniku wybuchu do atmosfery dostały się radioaktywne pyły grafitu i uranu . Dane dotyczące poszkodowanych są różne. Zgodnie z raportem Forum Czarnobyla katastrofa pochłonęła 31 ofiar , a na chorobę popromienną zachorowało ponad 200 osób.

Z terenów otaczających elektrownię ewakuowano blisko 350 tys. ludzi. Mieszkańcy okolicznych wsi nie zdawali sobie sprawy ze skali tego wydarzenia. Jak więc mieli zrozumieć nakaz opuszczenia gospodarstwa i dorobku całego życia? Część z nich powróciła do domów i do końca swoich dni zyła w drewnianych chatach bez prądu i bieżącej wody.

Wycieczki do Czarnobyla stają się coraz bardziej popularne. Na Ukrainie funkcjonuje mnóstwo firm organizujących wyjazdy do Strefy Wykluczenia. Co ciekawe przemysł turystyczny w tym rejonie nie funkcjonuje, a nawet jest zabroniony toteż wycieczki w to miejsce organizowane są pod hasłem "delegacji". Koszt jednodniowej wycieczki z Kijowa to ok. 100 dolarów.