6 CZERWCA OTWARCIE ENERGYLANDII!

Po długim czasie rozłąki - nareszcie będziemy mogli spędzić czas w parku rozrywki. Energylandia już długo przygotowywała się na powrót w nowej rzeczywistości. Wprowadzono tam wszelkie możliwe środki ostrożności i higieny. Właściciele obiektu ustanowili aż 15 nowych zasad, które odtąd będą nadawały rytm pracy, by Goście byli bezpieczni, a ich pobyt w Parku był komfortowy! Otwarcie bram zaplanowano w pierwszy dzień znoszenia obostrzeń, czyli 6 czerwca.

Informacja prasowa Energylandia

Energylandia jako jedyna do dezynfekcji używać będzie nowoczesnych dronów, które po zamknięciu każdego dnia, będą oczyszczały park. Powołano również specjalną grupę dezynfekującą, której zadaniem będzie nieustanna dezynfekcja najczęściej dotykanych powierzchni, w szczególności uchwytów, poręczy, klamek, czy siedzeń. W obszarze tak ważnej dla turystów gastronomii, przygotowano intuicyjną aplikację do zamawiania jedzenia. Kilka kliknięć na smartfonie zamiast oczekiwania w kolejce na standardowe zamówienie, odbiór w określonym punkcie i w specjalnym opakowaniu.

Materiały prasowe

Bilety do Energylandii od teraz będą limitowane. Od czwartku 28 maja w ramach specjalnej promocji będzie można zarezerwować bilety na wybraną datę z gwarancją wejście na obiekt. Osoby, które już zakupiły bilety wcześniej będą musiały je zarezerwować poprzez platformę internetową. Cały proces dostępny będzie na stronie ticket.energylandia.pl.

Materiały prasowe

W zakresie organizacji pracy zespołu Energylandii, wprowadzono innowacyjny system, w którym wyodrębniono kilka sektorów klasyfikujących pracowników. System ma na celu zminimalizowanie migracji między pracownikami podczas pracy jak i w drodze do i z pracy. Również samo rozpoczęcie pracy ma obecnie nowe procedury, ponieważ każdy pracownik jest poddawany kontroli temperatury specjalną kamerą termowizyjną.

Materiały prasowe

Taka sama procedura dotyczyć będzie Gości, którzy podczas wchodzenia na dziedziniec Parku będą monitorowani pod kątem temperatury ciała.

Maksymalnie wykorzystujemy nasze możliwości bezpieczeństwa w sposób najmniej inwazyjny i najbardziej komfortowy dla Gości. Mamy pewność, że wizyta w Energylandii jest bezpieczna. Nasze kilkuletnie doświadczenie oraz kilka tygodni intensywnych badań i poszukiwań najbardziej optymalnych rozwiązań daje nam pewność, że możemy zaprosić do Parku naszych Gości z dniem 6 czerwca. – dodaje Kris Kojder – rzecznik prasowy Energylandii.

Materiały prasowe

Nowy sezon w świecie zabawy

W sobotę 6 czerwca od godziny 10 bramy radosnego świata ponownie zostaną otwarte. Goście Energylandii znów będą mogli oddać się beztroskiej zabawie, która potrwa do 10 stycznia, zgodnie z kalendarzem otwarcia. Zabawa w 5 strefach tematycznych to nie wszystkie atrakcje jakie dostarcza Park. Nie zabraknie również eventów specjalnych, takich jak Magic Night, czyli nocna zabawa na Roller Coasterach i zapierająca dech w piersiach iluminacja atrakcji.

Rozwiązania usprawniające obsługę, nowe punkty gastronomiczne oraz zmiana aranżacji zieleni to tylko niektóre z elementów, które zostały dopracowane po to, aby zapewnić Gościom jeszcze większy komfort. Wybierając się do Energylandii warto pamiętać, że jeden bilet wstępu zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich zgromadzonych tu atrakcji i rozrywek.

Materiały prasowe

Najwyższy Hyperion i Zadra - perły Energylandii

Energylandia rozbłysła jeszcze bardziej w 2018 roku, od kiedy bogatsza jest o dwie nowości - zwycięskie w skali nie tylko europejskiej, ale i światowej. Pierwsza z nich to Hyperion - najwyższy w Europie Mega Coaster liczący 77 metrów wysokości. Spadek z 80-metrów z prędkością 142 km/h, liczne zwroty czy panoramiczna fala, nie pozwalają o sobie zapomnieć na bardzo długo. Kolejnym powodem do ogromnej dumy Parku jest najszybszy na świecie Speed Water Coaster – niedościgniony rekordzista w swojej kategorii. Atrakcja jest połączeniem Roller Coastera i przejażdżki atrakcją wodną. W 2019 Park powiększył się o kolejną strefę Smoczy Gród oraz Zadrę najwyższy na świecie drewniany roller coaster. Ta niezwykła konstrukcja to kolejny rekord i 15-sty roller coaster najnowocześniejszego rodzinnego parku rozrywki w Polsce.

Materiały prasowe

Energylandia przygotowała specjalną promocję na przedsprzedaż biletów elektronicznych, która potrwa od 28 maja do 5 czerwca br. Wykorzystać je będzie można do 26 czerwca oraz od 1 września do 10 stycznia 2021, zgodnie z kalendarzem otwarcia, po wcześniejszej rezerwacji terminu przyjazdu na stronie www.ticket.energylandia.pl

Za indywidualny bilet normalny zapłacimy teraz 129 zł 109 zł,

znów za ulgowy do 140 cm wzrostu 79 zł 69 zł,

Zimowa odsłona

Od 28 listopada 2020 do 10 stycznia 2021 Park rozświetlą miliony lampek, by wkroczyć w czas Winter Kingdom! Będzie to zimowa odsłona Energylandii pełna świątecznej magii pachnącej piernikami. Wszystkie atrakcje będą działać standardowo, jednak by zapewnić prawdziwie zimowy klimat pojawi się wiele niespodzianek. Wśród zimowych zabaw znaleźć będzie można: lodowisko, skutery śnieżne, świąteczne warsztaty, wioskę Mikołaja oraz jarmark Bożonarodzeniowy.