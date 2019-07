Akcesoria, które powinieneś mieć w swoim samochodzie!

Można obyć się bez wielu akcesoriów podczas jazdy samochodem. Jednak niektóre z nich znacznie uprzyjemniają i ułatwiają prowadzenie auta, a także nawigują, abyśmy bez problemu dojechali do celu. Zatem zawsze warto mieć w swoim pojeździe kilka naprawdę przydatnych gadżetów, takich jak ładowarki samochodowe, uchwyt na smartfona, zestaw głośnomówiący czy wideorejestrator.

Smartfon aktualnie bardzo często pełni funkcję nawigacji, jednak wykorzystuje ona dość dużo energii urządzenia. Dlatego sugerujemy, by auta były wyposażone w ładowarki samochodowe , które mogą realnie uratować podróż każdego kierowcy – jeżeli ten np. zapomni o naładowaniu telefonu w domu.

Uchwyt na telefon

W związku z tym, że aktualnie bardzo wielu kierowców wykorzystuje swoje smartfony jako urządzenia nawigacyjne, konieczne jest zaopatrzenie się w stosowny uchwyt na telefon . Koszt takiego gadżetu wynosi kilkanaście złotych, a pozwoli on nie tylko na poprawę komfortu korzystania ze smartfona, lecz także wpłynie na poprawę koncentracji i bezpieczeństwa jazdy.

Pamiętajmy tylko, by dobrać urządzenie o ruchomym uchwycie – by nawet podczas jazdy możliwa była jego łatwa obsługa i dostosowanie położenia telefonu do oczu kierowcy.