Ameryka Południowa przyciąga też Polaków. "Ekwador i Peru"

Polacy stawiają nie tylko na popularne kierunki wyjazdów, coraz częściej odwiedzają naprawdę egzotyczne miejsca, np. w Ameryce Południowej. Jak wyjaśnia specjalistka rynku latynoamerykańskiego Marta Podleśna, od wielu lat - ze względu na sytuację polityczną i ekonomiczną - nie są już organizowane wyjazdy do Wenezueli, ale wciąż można odwiedzić Ekwador i Peru. Szczególnie ten drugi kraj cieszy się ogromny zainteresowaniem, a każdy, kto tam jedzie, chce odwiedzić Machu Picchu. - Zdarzyła się w tym roku po raz pierwszy taka sytuacja, że - już na miesiąc przed wyjazdem - zabrakło biletów do Machu Picchu. A turyści nie chcą jechać do Peru, jeśli się nie dostaną do najbardziej znanych ruin - tłumaczyła w programie "Newsroom WP" założycielka biura podróży Latino Tour.

