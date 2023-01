Australijczyka ukąsił wąż. Mężczyzna zmarł na oczach żony

Do wypadku doszło w sobotę 28 stycznia rano na obszarze Lockyer Valley, ok. 50 km od Brisbane. Choć żona 60-latka po tym, jak zobaczyła, że został ukąszony w rękę, od razu wezwała pomoc, to nie udało się go uratować. Jak informują lokalne media, mężczyzna hodował pytony i znał się na wężach.