Będą ograniczenia dotyczące zużycia wody? Minister środowiska odpowiada Kilka deszczowych dni w maju nieco załagodziły sytuację związaną z suszą w Polsce. Nie oznacza to jednak, że problem zniknął. Minister środowiska,... Rozwiń Panie Ministrze czy w tym roku pow … Rozwiń Transkrypcja: Panie Ministrze czy w tym roku powinniśmy wprowadzać ograniczenia w zużyciu wody od kilkunastu kilkudziesięciu już dni coraz głośniej pojawiają się takie głosy że ze względu na suszę nie powinniśmy jej używać ogródków i do mycia samochodów i tak dalej i tak dalej pogoda akurat w tych dniach za oknem dla wszystkich którzy dla rolników i dla leśników i dla innych którzy na bieżąco żyją z naturą na można powiedzieć trochę odetchnęli na wszystkim dała trochę odetchnąć że Tesco to niespotykane i suszy którą mieliśmy w kwietniu nie będą być może tak drastyczne ale to zobaczymy No to pokazuje że ta rzeczywistość się zmienia że mamy coraz większe trudności z dostępem tutaj potrzeba kilku działań jedne takie duże ogólno państwowe i one się dzieją Ministerstwo żeglugi przygotowało program długofalowy program ministerstwo środowiska jest odpowiedzialne w ramach grupy roboczej która prowadzi resortowy grupy roboczej Przygotowujemy taką koordynację pełną koordynację działań właśnie pomiędzy ministerstwem żeglugi śródlądowej pomiędzy ministerstwem klimatu pomiędzy ministerstwem Ministerstwo środowiska właśnie w ramach szeregu różnych rozproszonych programów które są realizowane obok tych dużych rozproszonych programów czyli czyli program retencji program budowy zbiorników retencyjnych program rogów melioracyjnych na czy modernizacji zastawek po to żeby one miały funkcja retencyjna program pewnej bardziej racjonalnej gospodarki leśnej też związane z nawadnianiem w Leśnej właśnie zachęcamy wszyscy bo to są takie drobne drobne działania ale bardzo mile widziane żeby mieć w sobie tą dyscyplinę i oszczędzać wodę trzeba jasno powiedzieć miasto trzeba powiedzieć że taki apel o oszczędzanie wody są dobre uczą nas drobnych dobrych nawyków dobrych dobrych ekologicznych zachowań prawdą też jest to że No ponad 7 wody w Polsce zużywa przemysł i to inwestycje strony przemysł wykonywane też przez spółki zwarte spółki energetyczne tutaj są potrzebne żeby tą wodę sensownie racjonalizować ale właśnie są te drobne elementy które każdy z nas może zrobić Ja osobiście także zachęcam do pewnej oszczędności co do wody ale tutaj można zrobić piękną rzecz na przykład na wszyscy jesteśmy szaleni do pięknie przesuszonych równych zielonych trawników przed domem a sposób bardzo prosty można to zamienić chociażby na łąkę Kwietna która ma dużo lepsze parametry zatrzymuje wodę gdzie nie trzeba kosić tego Czyli też jest oszczędność jakiś czas uczy energii a pięknie wygląda właśnie w każdym sklepie takie nasiona łąki kwietnej można można można się zaopatrzyć i i takimi metodami właśnie przyzwyczaić nas wszystkich do takiej racjonalnego zachowania przy czym też trzeba powiedzieć jedną rzecz znaczy wszyscy zawsze podają za przykład Skierniewice że to jest to miasto gdzie przez suszę nagle brakuje wody nie wodę w Polsce Na ten moment mam oczywiście Problem był z Beskid bez śnieżną zimą problemu z niewielką ilością opadów problemy z bieżące z tym że natura opadów się zmienia zawsze z takiej powiedzmy kilkudniowych opadów mamy nagle gwałtowne opady i to jest problem natomiast najważniejsze co do tego że wody pitnej że ona musi być dostępna wody nie zabraknie Jeżeli gdzieś braki niedoskonałości jak chociażby te słynne Skierniewice to to wynika z funkcjonalności systemu który tam mają systemu wodno-kanalizacyjnego w mieście i tam są potrzebne inwestycje takie bieżące tej wody nie zabraknie to nie zmienia faktu że musimy zmienić w pewien sposób myślenia zwłaszcza zużycia wody na potrzeby przemysłu i rolnictwa i stąd za bieżąca koordynacja są te prace grupy roboczej właśnie środowisko fajniejszy ale jak wróci temat słyszę to rozumiem że wróci też temat zamykania lasów to jest zawsze problem Nie zamyka się przepisy bardzo precyzyjnie określone znaczy jeżeli przez dni z rzędu ściółka Leśna mierzona o 9:00 rano wilgotność ściółki jest niższa niż 10% i wówczas leśniczy jest obowiązany z mocy prawa zamyka dostęp do lasu Bo to powiedzieć że to jakby lat jest takim na pięknym miejscem dla człowieka bardzo bardzo bardzo dobrym że to nie człowiek jest problemem ale głupota głupie zachowania ludzi to znaczy co jest najbardziej ryzykowne jak ktoś jedzie z silnikiem motocrossach czy czy czy czy czy innych układach z silnikiem spalinowym jedna Iskra wtedy wystarczy żeby połacie kinetyczne połacie lasu spłonęły podobne Jeżeli ktoś nie wiem wyrzucić butelkę śmieci absolutnie standard jakiś jakiś niedopałek to wywołuje pożar czyli głupota ludzka wywołuje pożar i my tutaj musimy bardzo racjonalnie działać ale też starać bo bo bo tata holujemy obrad prosimy to też ma związek przecież z wypalaniem traw Wielki pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym teraz wiemy że najważniejsze i najbardziej prawdopodobną przyczyną było to że ktoś wypalał trawy i doszło do tego zaproszenia ognia skończył się trochę czas plus a pewnie oczywiście dalej będziemy robili kampanię edukacyjne kampanie społeczne ale Gwarantuję panu gwarantuje wszystkim na oglądającym że zdecydowana większość rolników takich porządny już jest świadoma tego że wypalanie traw w ogóle nie działa kiedyś były te legendy że to tam jakoś może użyźniać ziemia teraz jednoznacznie badania naukowe pokazują że to szkodzi narusza warstwę gleby uszkadza próchnicę przez to glony są gorsze i tak dalej i tak dalej to można długo o tym mówić więc w Brodnicy się coś wiadomo jeżeli akcje edukacyjne i pomagają trzeba będzie zaostrzyć kary Mary radykalnie zaostrza myte kary do 30 000 zł jeżeli ktoś będzie wypalał trawę ale też co ważne nie tylko zapłaci ale będzie musiał sąd będzie mógł nałożyć obowiązek naprawienia szkody i ktoś tam chodził przez którego z tą laską z którego No właśnie mieliśmy pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym ktoś takie będzie musiał zakasać własne rękawy pójść i na przykład wsadzić Lights on będzie musiał mógł to powiązać tego kogoś żeby na przez to że będzie pracował przy sadzeniu lasu i myślę że w ten sposób prędzej czy później oby jak najszybciej Nauczymy już każdego że Wypalanie traw jest absolutnie czymś niedopuszczalnym skandalicznym szkodzącym przyrody ale no właśnie takie No powiedz to jest głupi po prostu czymś co co nie powinna mieć miejsca w Polsce