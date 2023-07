Bezpośrednio, czyli najkorzystniej. #RezerwujSprytnie – dokonując rezerwacji na stronie www wybranego hotelu

Baza hotelowa w Polsce jest imponująca i pozwala znaleźć każdemu poszukującemu coś dla siebie. Kameralny wypoczynek nad jeziorem? Doświadczenie big city? Sportowe wyzwania: spływy kajakowe, wspinaczka? Tydzień wypoczynku z dostępem do SPA? To tylko część możliwości, jakie czekają na wyciągnięcie ręki właśnie w Polsce. Wiele osób decyduje się na dokonanie rezerwacji przez portale pośredniczące – może się bowiem wydawać, że to tam czekają najkorzystniejsze oferty. Tymczasem najlepsze ceny i możliwość personalizacji oferty to rezerwacja bezpośrednia i to do niej zachęca kampania #RezerwujSprytnie. Rezerwacja bezpośrednia, czyli jaka? Dokonywana przez stronę www wybranego hotelu.