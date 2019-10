Biuro podróży z Warszawy podbija Alpy

SnowShow istnieje już kilkanaście lat. Bardzo prężnie się rozwijamy, aby umożliwić naszym klientom uczestniczenie w najlepszych wyjazdach narciarsko-snowboardowych w Alpy. Oferujemy kierunki takie jak Francja, Włochy, Austria oraz Szwajcaria. Wyjazdy są bardzo różnorodne. Zarówno początkujący jak

i zaawansowany rider będzie jak najbardziej usatysfakcjonowany.



Oprócz wyjazdów typowo rozrywkowych mamy również z profilem freestyle oraz freeeride. Wielokrotnie w naszych wyjazdach uczestniczyli riderzy tacy jak Wojtek "Gniazdo"’ Pawlusiak czy nasz rider Kuba Wolak. Osoby, którym zależy na podnoszeniu swoich umiejętności w tej dziedzinie jak najbardziej powinny wykorzystać szansę na szkolenie się pod okiem zawodowców. Raz do roku organizujemy również Helicamp. Jeżeli uwielbiacie adrenalinę to na pewno coś dla Was. Drop z helikoptera u podnóża Mont Blanc, płynięcie w świeżym puchu i prawdziwy freeride? Zapewniamy, że wrażenia są nie do opisania.