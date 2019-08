BLACK FRIDAY na koniec lata na Travelist.pl

Właśnie wystartowała wielka wyprzedaż ofert turystycznych na stronie Travelist.pl – Black Friday edycja letnia. Sprawdźcie, jakie hotelowe hity z Polski i nie tylko możecie upolować z dodatkową zniżką.

Diune Hotel & Resort by Zdrojowa**** (Materiały prasowe)

Gorąca letnia wyprzedaż Black Friday! Sprawdź oferty na Travelist.pl

Święto letnich wyprzedaży

Koniec wakacji to dobry moment… na zaplanowanie urlopu. Zwłaszcza gdy – podobnie jak temperatura na zewnątrz – ceny ofert turystycznych spadają. Marzy Wam się babie lato nad morzem? Szukacie klimatycznego miejsca na jesienną regenerację w zamkowym spa lub uzdrowisku? A może polujecie na Sylwestra i Ferie tuż przy stoku narciarskim? Black Friday edycja letnia 2019 na Travelist.pl to doskonała okazja, by zapełnić terminarz na nadchodzące sezony podróżami do najpiękniejszych miejsc w całej Polsce i za granicą. A wszystko nie tylko z gwarancją najlepszej ceny na rynku, ale też dodatkową zniżką nawet 40% od regularnych cen Travelist. Promocja trwa tylko przez 24 godziny!

All Inclusive po sezonie

Oferty wypoczynku na Travelist.pl to znacznie więcej niż nocleg i śniadanie. To ponad 700 wyselekcjonowanych miejsc w kraju i za granicą, z wyżywieniem oraz bogatym pakietem atrakcji dla osób w każdym wieku. Wystarczy zarejestrować się za darmo – i otworzyć na nowe inspiracje. Jak choćby wypoczynek w wersji All Inclusive w otoczeniu Gór Opawskich. SPA dla mam, kręgle i basen dla tatusiów, Park Edukacji i Rozrywki oraz Dinopark i park linowy dla najmłodszych, a wszystko to nad brzegiem górskiego jeziora. Tak może wyglądać urlop w Hotelu Gorzelanny – rodzinnym hotelu dziś dostępnym na Travelist.pl w superpromocyjnej cenie!

Materiały prasowe

Babie lato nad Bałtykiem

Bałtyk to kierunek tylko na wakacje? Nic bardziej mylnego! Podczas zeszłorocznej letniej edycji Black Friday to właśnie hotele z Wybrzeża cieszyły się największą popularnością. O tym, jak prezentuje się Kołobrzeg w innych niż lato porach roku, warto przekonać się, rezerwując pobyt w hotelu Diune Hotel & Resort by Zdrojowa . Ten luksusowy kompleks zlokalizowany zaledwie kilka kroków od kołobrzeskiej plaży to doskonała propozycja dla osób ceniących sobie styl, klasę i relaks w stylu SPA. Słowem – luksus w atrakcyjnej cenie. Dziś szczególnie warto zajrzeć na Travelist.pl i złowić tę nadmorską perełkę.

Biała zima w górach

Jeśli nie wyobrażacie sobie zimy bez białego szaleństwa, warto zainteresować się przygotowaną specjalnie na Black Friday ofertą kompleksu Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie. Kojąca zmysły sceneria Karkonoszy i Gór Izerskich podziwiana przez panoramiczne okna klimatyzowanych apartamentów, regeneracja sił witalnych w przestronnej Strefie Piękna i Relaksu czy aktywny wypoczynek w nowocześnie zaaranżowanej siłowni i sali fitness – to zaledwie szczyt góry atrakcji, które czekają na gości tego górskiego resortu. Szusowanie po stokach Szrenicy można tu połączyć z zabawą w parku wodnym, a Play Room, Game Room czy opieka nad dziećmi spełnią oczekiwania najbardziej wymagających rodziców. To się nazywa wypoczynek na najwyższym poziomie!