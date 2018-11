BLACK WEEK w Energylandii!

Załap się na tańsze bilety na sezon 2019 – sprzedaż wystartowała już teraz!

Z okazji nadchodzącego Black Friday Energylandia dołącza do cenowego szaleństwa i ogłasza Black Week na bilety ważne przez cały sezon 2019. Promocyjne bilety prezentowe wysyłane są w ekskluzywnych opakowaniach. Ich ważność rozpoczyna się już 6 kwietnia, czyli w dniu otwarcia nowego sezonu i trwa do 27 października – to Ty decydujesz, w który dzień wykorzystasz swój bilet! Zobacz kalendarz otwarcia Energylandii w 2019