Boskie plaże i tętniąca życiem metropolia. Kraj idealny na urlop

Węgry to kraj, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Z jednej strony Budapeszt, jedna z najciekawszych stolic na Starym Kontynencie, a z drugiej romantyczne winnice i nadmorski wręcz klimat nad Balatonem, największym jeziorem Europy Środkowej. - Moim zdaniem Budapeszt jest miastem bardziej europejskim, otwartym, atrakcyjnym niż Warszawa - opowiadała w programie Newsroom dziennikarka WP Aleksandra Hangel, która właśnie wróciła z wakacji na Węgrzech. Z Polski polecimy do Budapesztu tanimi liniami - z Warszawy, Krakowa i Poznania od 99 zł w jedną stronę (we wrześniu).