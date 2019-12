Boże Narodzenie. Najbardziej magiczna pora roku na Malcie

Im bliżej Bożego Narodzenia, tym bardziej w powietrzu czuć świąteczną atmosferę. Na Malcie i Gozo na każdym kroku można podziwiać przepiękne świąteczne dekoracje, uczestniczyć w świątecznych wydarzeniach oraz próbować pysznych tradycyjnych smakołyków lokalnej kuchni. Wyspy Maltańskie, ze względu na przyjazny klimat, bogatą historię i tradycje są również idealnym miejscem na pożegnanie starego roku i przywitanie nowego.

Bożonarodzeniowe szopki

Wioska betlejemska Bethlehem Ghajnsielem

Co roku na Gozo powstaje wioska, w której życie toczy się tak jak za czasów Chrystusa. W miejscowości Ghajnsielem odtworzono Betlejem, w którym pasterze pasą owce, piekarz piecze chleb, rzemieślnicy pracują w warsztatach, Matka Boska opiekuje się Dzieciątkiem. Wszystko zostało odtworzone z dbałością o każdy najmniejszy szczegół. Na terenie Betlejem znajdują się domy, w których mieszkają i pracują prawdziwe rodziny (150 wolontariuszy). Stragany uginają się od świeżych warzyw i owoców, a w tawernie goście spożywają ciepły posiłek.

Turyści nawet mogą spędzić noc w hotelu "Bethlehem Inn". W hotelu są trzy pokoje stylizowane na czasy Chrystusowe, a więc jest: dzbanek z wodą, prowizoryczna kuchenka do gotowania, skromne łózka, miejsce do rozpalenia ogniska i lampy naftowe. Na parterze jest kafejka, w której goście mogą jeść śniadanie. Wiosna jest czynna do 5 stycznia 2020 r.