Brak tłumów i świetne warunki. Oto najlepszy moment, by wybrać się w góry

Marzec to idealny moment, by wybrać się w góry i jeździć na stoku bez tłumów. Warunki wciąż są świetne, a w kolejce do wyciągu nie trzeba stać tak długo jak w ferie. Najłatwiejszą opcją na sprawdzenie różnych tras jest skorzystanie z karnetu Tatry Super Ski, który zrzesza większość dużych ośrodków narciarskich Podhala, Spisza, Beskidu i Pienin. - To pierwsza inicjatywa, która łączy Polskę i Słowację pod względem narciarskim - mówi Adam Marduła, prezes Tatry Super Ski. - To, co nas wyróżnia, to fakt, że jeździmy od otwarcia do zamknięcia - nie ma podziału na jazdę dzienną i wieczorną. Ekspert uważa, że marzec to najlepszy moment na wizytę na stoku. - Inaczej się jeździ, bo jest mniej ludzi niż w okolicach ferii.