Budapeszt bez świątecznego oświetlenia. Oszczędności będą spore

Węgry oszczędzają prąd

Rząd Węgier wprowadził ostatnio kilka rozwiązań, które mają na celu ograniczenie zużycia oraz zabezpieczenie dostaw energii. Na początku września poinformowano, że instytucje państwowe mają zredukować zużycie gazu o 25 proc., a temperatura w budynkach administracji publicznej ma być zmniejszona do 18 stopni C. Co więcej, rząd odbiorców do oszczędnego korzystania z gazu i energii elektrycznej.