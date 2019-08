Burza w górach. Jak się zachować?

Sezon burzowy w pełni. To niebezpieczne zjawisko może zaskoczyć nas w każdej sytuacji, dlatego warto wiedzieć, jak możemy się chronić. Oto kilka porad, co robić, gdy burza zastanie nas na szlaku górskim. Te sposoby mogą uratować nam życie.

Zdarza się, że podczas górskiej wspinaczki złapie nas burza. Co wtedy robić? Oto garść najważniejszych wskazówek.

Przede wszystkim należy pamiętać, żeby zachować spokój. Stres i nerwy to nasi najgorsi doradcy. Odgłosy zbliżającej się burzy powinny skłonić nas do natychmiastowego zejścia w bezpieczny teren, czyli jak najniżej. Powinniśmy unikać także odsłoniętych przestrzeni, wystających skał czy drzew, o które też nie wolno opierać się w czasie burzy.

Co jeszcze? Jeśli akurat się wspinasz, trzymając metalowych łańcuchów, oddal się od nich. Trzymaj się również z daleka od zbiorników wodnych, które są idealnym polem do przepływu ładunków elektrycznych. Kiedy burza się rozpocznie, przykucnij - najlepiej na plecaku. To pomoże ci odizolować się od podłoża. Nie opieraj się o skały. Jeśli jesteś w grupie turystów, rozproszcie się po terenie, unikając schronienia pod drzewem. Dobrze jest również wyłączyć telefon komórkowy na czas burzy.