Ceny biletów lotniczych. Na horyzoncie widać zmiany

Ostatnie miesiące oraz kryzys na europejskim rynku wywołały wiele zmian. Widać to przede wszystkim w kwestii cen. Podrożały nie tylko wycieczki zorganizowane czy obiekty noclegowe, ale i bilety lotnicze. Czy jest jednak szansa na to, by w tym roku kupić je nieco taniej? – Popyt na podróżowanie jest w tym roku znacznie większy, co powoduje, że linie lotnicze są w stanie zaoferować bilety lotnicze w niższej cenie. Spodziewamy się, że w wakacje tego roku ceny będą ok. 5-7 proc. niższe niż w ubiegłym roku – mówił w programie "Newsroom WP" – Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy portalu eSky.pl.