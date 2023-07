Cypr to wyjątkowe miejsce do odpoczynku, które o każdej porze roku przyciąga turystów z całej Europy. Niestety ceny nie są tam najniższe, co sprawdziła Monika Sikorska, dziennikarka WP Turystyka. - Ceny mogą być przygnębiające dla Polaków, którzy niestety w euro wypłaty nie mają - mówiła w programie "Newsroom WP". Okazuje się, że za obiad w restauracji trzeba tam zapłacić aż ok. 20 euro (ok. 88 zł).

