Ceny na słynnym jarmarku. "Szaszłyk kosztuje chyba najwięcej"

Jarmark św. Dominika to jedno z najbardziej popularnych wakacyjnych wydarzeń w Gdańsku. Choć ceny są najbardziej drażliwą kwestią, turystów ciekawi, na jakie wydatki muszą się przygotować. - Za ok. 20-22 zł możemy zjeść klasyczną pajdę chleba ze smalce. Za langosza zapłacimy od 23 do nawet ponad 30 zł, w zależności od dodatków. Dania kuchni polskiej można skosztować również w granicach od 20 do 30 zł - wyliczała dziennikarka Wirtualnej Polski, Monika Sikorska, w programie "Newsroom WP". - Słynny szaszłyk kosztuje chyba najwięcej, bo 40 zł - podsumowała.