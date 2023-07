Chcesz kupić ubezpieczenie podróżne? Zapytaj swojego agenta o te 4 rzeczy

Eksperci podkreślają, że ubezpieczenia podróżne to produkt, który świetnie wypada w relacji cena-wartość. Widoczne to jest np. przy kosztach hospitalizacji. Bez ubezpieczenia w Turcji trzeba zapłacić 700 zł za każdą dobę w szpitalu, a w USA nawet 20000 zł. Z kolei koszt transportu karetką w Grecji to wydatek od 900 zł do 4500 zł, a ewakuacja powietrzna to nawet 40000 zł. Dla porównania średnia składka za ERGO Podróż na tygodniowy wyjazd dla jednej osoby wynosi ok. 70 zł.