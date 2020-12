Chiny. Cztery lata więzienia za opisywanie początków pandemii w Wuhanie

Jak podał dziennik "South China Morning Post", 37-letnia Zhang została uznana za winną "wszczynania kłótni i wywoływania kłopotów", za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. W Chinach taka sprawa nie jest zaskoczeniem, bo komunistyczne władze ChRL często stawiają ten zarzut dysydentom i działaczom obywatelskim, by uciszyć głosy krytyki.