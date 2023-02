Chorwacja w strefie euro. Co z cenami?

Chorwacja w tym roku zmieniła walutę na euro. Turyści, którzy wybierają się tam na urlop, martwią się, że będą musieli wydawać więcej niż dotychczas. - Powiększenie cen w Chorwacji jest nie tyle wywołane samym wejściem do strefy euro, co po prostu inflacją - tłumaczyła w programie "Newsroom WP" Agnieszka Puszczewicz, ekspertka ds. turystyki chorwackiej. - Od 15 września 2022 r. rząd zdecydował, że trzeba wykazywać podwójne ceny, wprowadził sztywny kurs i zakaz nienaturalnego podnoszenia cen. Niestety na początku stycznia br. niektórzy wykorzystywali okazję i zaokrąglali ceny trochę do góry. Rząd chorwacki bardzo mocno zareagował i powiedział, że ceny powinny być doprowadzone do właściwego poziomu, w innym wypadku zostaną zamrożone.