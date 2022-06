Chorwacja wchodzi do strefy euro. Czy ceny wzrosną?

pani prezes ale coś mi się wydaje że niektórzy tak się zastanawiają i mówią że być może to jest mówi pani jest drożej to zrozumiałe wszędzie jest drożej ale może to i tak Ostatnie takie stosunkowo tanie wakacje dlatego że za rok Być może Chorwacja będzie w strefie euro będzie w strefie euro od września będą dwie waluty natomiast od 1 stycznia już wejdzie do strefy euro natomiast tak jak zapowiedział że nie będzie podwyżek weszła Ponadto ustawa że jeżeli ktoś będzie chciał zwiększyć ceny to będzie to musiał umotywować niestety ta ustawa ma lukę ponieważ karp Chorwaci się boją też że będą zaokrąglone cen Czyli jak przysłowiowa Kawa kosztuje 13 Kun to ona do dwóch euro natomiast no tak jak powiedziałam że nie przewiduje się tego nie przewidujecie tego mało tego ekonomiści mówią że nie ceny są dużo wyższe w Chorwacji niż w państwach które mają walutę Euro najczęściej są to hotele tak turyści narzekają na drogie hotele u nas i mówi się ceny wówczas będą wyrównane mniej więcej ale chyba już w tej chwili jest tak że że tak trochę nieoficjalnie ale funkcjonują w Chorwacji 2 waluty znaczy są takie miejsca są takie sytuacje w których nie można zapłacić w Euro nawet jeśli się resztę w kulek dostanie tak wszelkiego rodzaju apartamenty czy za campingi są w Euro wszelkiego rodzaju atrakcje turystyczne wynajem przewodnika czy korzystanie z jakiś atrakcji turystycznej wejścia do parku można płacić w Euro również podawane są sąpy zakup nieruchomości czy ziemi Czy zakup mieszkania podawane jest o kwocie natomiast już wystawienie samej umowy czy faktury jest zapisywane w Kunach znaczy w sumie te dwie palety już od dłuższego czasu funkcjonują to się przelicza i jakiś koszt porównując właśnie a ile to jest euro