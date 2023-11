"Cicha" moc komunikacji - niezwykła pekińska kawiarnia

Siła w różnorodności

Wraz z rozwojem świata, pojawia się coraz więcej miejsc otwartych na różnorodność, a takie inicjatywy jak kawiarnia "Cisza" nabierają szczególnego znaczenia. To co cieszy i zwraca uwagę to również fakt, że w przestrzeni publicznej można zaobserwować znacznie więcej udogodnień czy też rozwiązań technologicznych, które ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnościami. Doskonałym przykładem jest krok jaki poczyniono chociażby w Szanghaju, to właśnie tam schody w wielu miejscach, także tych turystycznych, zostały zamienione na pochylnie, a często odwiedzane parki są dostosowane do zmysłów osób niedowidzących, dzięki czemu można poczuć dane miejsce na wiele sposobów. Tak właśnie tworzy się miejsca bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich bez wyjątku.