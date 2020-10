Materiał powstał przy współpracy z PKP Intercity

City break w Polsce. Skorzystaj z tanich biletów na ekspresy

Pandemia COVID-19 zmieniła nasz sposób podróżowania. Zagraniczne city breaki coraz częściej zastępują dziś krótkie wypady do polskich miast. Co ważne, do Trójmiasta, Wrocławia czy Poznania w komfortowych warunkach dojedziemy pociągiem ekspresowym, płacąc za przejazd nawet 49 zł. PKP Intercity uruchamia wyszukiwarkę tanich połączeń – Łowcy Super Promo i kusi pasażerów jeszcze większą pulą biletów w promocyjnych cenach.

Do największych polskich miast możemy dziś dotrzeć pociągiem szybko i tanio. Ułatwieniem jest wprowadzona niedawno przez PKP Intercity wyszukiwarka tanich połączeń i jeszcze większa liczba biletów w promocyjnych cenach. Z Warszawy Centralnej do Krakowa, Katowic, Gdańska czy Gdyni dojedziemy Pendolino już za 49 zł. Nowa funkcjonalność na stronie intercity.pl – Łowcy Super Promo zastępuje dotychczasową Czwartkomanię. Korzystając ze specjalnej wyszukiwarki na siedem dni przed odjazdem pociągu można upolować dużo tańsze bilety, zmniejszając koszty podróży nawet o 67 proc. Nowa pula biletów pojawia się co godzinę. W puli Łowcy Super Promo znajdują się bilety na pociągi ekspresowe, a więc połączenia Express InterCity Premium (EIP), obsługiwane pociągami Pendolino, oraz Express InterCity (EIC). A siatka połączeń obejmuje największa miasta w Polsce i turystyczne ośrodki, w tym m.in. Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Szczecin, Rzeszów czy Kołobrzeg. W ostatnich latach nasila się trend spontanicznych, krótkich wyjazdów. Wielu podróżnych ceni sobie city breaki. Łowcy Super Promo to wyszukiwarka opracowana przede wszystkim z myślą właśnie o tych osobach, które lubią wyszukiwać bardzo dobre promocje i podróżować spontanicznie. Co więcej, biletów w atrakcyjnych cenach na pociągi ekspresowe będzie teraz więcej, znacznie łatwiejsze więc stanie się tanie podróżowanie na najpopularniejszych trasach obsługiwanych przez składy o najwyższym standardzie. Co ważne, bilety wyszukane przez Łowców Super Promo łączą się z ulgami ustawowymi. Jeszcze taniej mogą podróżować m.in. studenci, uczniowie czy seniorzy. materiały partnera (materiały partnera) Bilet Rodzinny, a może Weekendowy? Sposobów na tanie podróżowanie jest więcej. Po wyczerpaniu puli biletów Super Promo można jeszcze skorzystać z oferty Promo i kupić bilet na pociąg ekspresowy w cenie połączeń ekonomicznych, a więc tańszy nawet o 55 proc. Na atrakcyjne ceny mogą też liczyć osoby, które planują wyjazd z wyprzedzeniem. Oferta "Wcześniej" obejmuje wszystkie kategorie pociągów i dowolnie wybrane trasy. Kupując bilet w terminie od 30 do 21 dni przed wyjazdem można liczyć na 30-procentową zniżkę; decydując się na podróż w okresie od 20 do 14 dni przed wyjazdem dostaniemy 20 proc. zniżki, a w czasie od 13 do 7 dni – 10 proc. Ta oferta nie ma limitów, o promocji decyduje jedynie data zakupu. Dodatkowo, podróżujący w grupie od 2 do 5 osób, w tym z dzieckiem, które nie skończyło 16 lat, mogą skorzystać z Biletu Rodzinnego. Dorośli, którzy zdecydują się na tę ofertę mogą liczyć na 30 proc. zniżki, a dzieci skorzystają z ulg ustawowych. Z kolei ci, którzy chcą odwiedzić kilka miast podczas jednego weekendu mogą wybrać Bilet Weekendowy, umożliwiający wielokrotne przejazdy po kraju. Bilet obowiązuje od godz. 19 w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy do godz. 6 pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych. Kosztuje 81 zł w drugiej klasie i umożliwia przejazdy dowolnymi pociągami TLK i IC, a z Biletem Weekendowym MAX za 164 zł można podróżować drugą klasą we wszystkich pociągach PKP Intercity. Wszystkie aktualne oferty można znaleźć na stronie https://www.intercity.pl/pl/lowcysuperpromo. Trójmiasto na weekend Gdzie warto wyskoczyć na weekend? Gdańsk, Gdynia, Sopot – każde z tych miast ma inną historię i charakter. Gdańsk to bogactwo zabytków. Wiele z nich, jak m.in. renesansowy ratusz, zachowany w niemal niezmienionej postaci Dwór Artusa czy Złota Kamienica, położonych jest przy ul. Długiej i Długim Targu. Również boczne uliczki i zaułki kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z nich jest Bazylika Mariacka, największa budowla sakralna z cegły z 80-metrową wieżą. Uzdrowiskowy Sopot przesiąknięty jest atmosferą luksusowego kurortu. Sopockie molo, o długości 512 metrów, jest najdłuższym w Europie. Jego przedłużeniem jest popularny "monciak", zagłębie kawiarni, restauracji i pubów. Przy bliższym poznaniu zyskuje Gdynia. Spacer wzdłuż modernistycznej zabudowy dostarcza wielu ciekawych wrażeń. Podobnie jak Skwer Kościuszki, przy którym cumuje żaglowiec Dar Pomorza czy niszczyciel ORP Błyskawica, oraz nadmorski bulwar. Warto też odwiedzić Akwarium Gdyńskie. Namiastka Afryki Wrocław to miasto mostów – jest ich aż 130 i krasnali – tych jest blisko 400, kryjących się w urokliwych uliczkach i zaułkach. Przy rynku znajduje się jeden z najstarszych ratuszy w kraju i słynna Piwnica Świdnicka, najstarsza w Europie restauracja z ponad 700-letnią tradycją. Warto wybrać się na spacer po Ostrowie Tumskim i odpocząć w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego czy Ogrodzie Japońskim. Odwiedzający chwalą też Afrykanarium, działające na terenie wrocławskiego zoo. W akwariach pływają rekiny, płaszczki, krokodyle oraz manaty, zagrożone wyginięciem ssaki. W Poznaniu trzeba spróbować rogali świętomarcińskich i odwiedzić Rogalowe Muzeum. Stary Rynek to także renesansowy ratusz ze słynnymi poznańskimi koziołkami i kolorowymi Domkami Budniczych. Z kolei Ostrów Tumski skrywa najstarszą polską katedrę, w której Mieszko I miał przyjąć Chrzest Polski. Warto też odwiedzić Muzeum Narodowe z jedynym w Polsce dziełem Claude’a Moneta "Plaża Pourville". Co ciekawe, skradziony w 2000 roku obraz odnaleziono po 10 latach w jednym z olkuskich mieszkań. Miłośnicy książek Małgorzaty Musierowicz nie mogą sobie odpuścić spaceru po Jeżycach i odwiedzin przy Roosevelta 5. W Poznaniu znajduje się także największa w Polsce palmiarnia. Myśląc o weekendowym wypadzie warto też wziąć pod uwagę Katowice. I wybrać się na spacer po Rynku i okolicznych uliczkach oraz wokół słynnego Spodka. Wrażenie robi Muzeum Śląskie oraz osiedla górnicze: Giszowiec i Nikiszowiec. Katowice to także miasto zieleni. Do Parku im. Tadeusza Kościuszki przyciąga zimowy tor saneczkowy i narciarski oraz bulodrom. 