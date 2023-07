Co trzeci Polak urlop spędzi nad Bałtykiem. Poznaj topowe kierunki

Jak wynika z danych OLX, chociaż niezmiennie chcemy wypoczywać w dużych nadmorskich miastach, to obok nich coraz większą popularnością cieszą się urokliwe, kameralne, miejscowości. W nich też zdecydowanie łatwiej o noclegi, w których jednocześnie przebywać może więcej osób. A to istotny argument, ponieważ, jak podaje serwis, w kategorii noclegi OLX, najpopularniejsze ogłoszenia to te na więcej osób (4+), a więc domki nad morzem, z aneksem kuchennym i atrakcjami dla dzieci. Rekordowe wzrosty odnotowują zapytania o domki nad morzem czy domki letniskowe. Zdarza się, że na noclegi tego typu, znajdujące się w popularnych miejscowościach, wysyłanych jest po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy odpowiedzi.