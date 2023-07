Co warto zobaczyć na Cyprze? Atrakcji jest co niemiara

Cypr to malownicza wyspa, która zachęca turystów nie tylko pięknymi plażami i hotelami. Jednym z lubianych przez przyjezdnych miast jest Pafos. - To miejsce tak obfite w zabytki, głównie w historyczne miejsca, że bardzo dużo czasu zajmie, zanim zobaczy się, co tutaj jest - mówiła w programie "Newsroom WP" Monika Sikorska, dziennikarka WP Turystyka. Wspomniała np. o atrakcjach związanych z Afrodytą czy rejsach po błękitnej lagunie. - Wycieczki fakultatywne kosztują od 30 do 60 euro (130 - 260 zł) - dodała.