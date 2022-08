Co warto zobaczyć w Wiedniu? "Jest miastem sztuki"

Wiedeń to idealny kierunek na weekendowy wypad. Co warto tam zobaczyć? - Oceniam je jako miasto wyrafinowane, artystyczne, nawet trochę nostalgiczne - mówiła w programie "Newsroom" WP Monika Sikorska. Jak dodaje, ze względu na powiązania Wiednia z muzyką klasyczną, absolutne must see to Opera Wiedeńska, Sala Koncertowa Konzerthaus czy Dom Mozarta. - Warto też zainteresować się muzeami, które tutaj są, bo jest kilka ciekawych, które warto zobaczyć. Przede wszystkim Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Historii Sztuki czy Belweder - wymienia dziennikarka WP Turystyka.

Rozwiń