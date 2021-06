Co zrobić z psem, gdy wyjeżdżasz na wakacje?

WAŻNE INFORMACJE – Spisz na kartce ważne numery telefonów, które mogą się przydać Opiekunowi, czyli numer kontaktowy do Ciebie, do Twojej bliskiej osoby, która mieszka niedaleko oraz do kliniki weterynaryjnej, do której chodzisz ze zwierzakiem. Jeżeli pies na coś choruje lub jest uczulony koniecznie zapisz te informacje i wspomnij na spotkaniu zapoznawczym. To samo w przypadku przyjmowania leków przez psa, jego specyficznych zachowań lub preferencji. Poproś Opiekuna o jego numer telefonu, tak aby można było się z nim skontaktować i zapytać o samopoczucie psiaka.