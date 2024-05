Ogromny problem w Rzymie. Zgłasza się coraz więcej Polaków

Okradają na potęgę

Z informacji, do których dotarła PAP wynika, że okradane są kampery, parkowane przez turystów, także polskich, w rejonie Rzymu. Co gorsza znikają też całe te pojazdy. Notowane się również liczne włamania do samochodów osobowych. Szczególnie auta z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi często padają łupem złodziei. Coraz więcej okradzionych Polaków zgłasza się do konsulów, pełniących dyżury.