Cypr w lipcu. Wymarzona pogoda dla turystów

Cypr to idealne miejsce na urlop o każdej porze roku, ale latem jest tam naprawdę gorąco. Ci, którzy kochają upały, będą się teraz tam czuć jak w raju. Dziennikarka WP Turystyka Monika Sikorska właśnie spędza urlop na wyspie i przyznaje, że na miejscu jest momentami wietrznie, ale naprawdę bardzo gorąco. - Na liczniku mamy 32 stopnie, ale w słońcu mam wrażenie, że temperatura odczuwalna to ponad 50 stopni - mówiła w programie "Newsroom WP". W nocy wcale nie jest dużo chłodniej, bo jak przyznała, temperatura sięga wciąż 29 st. C. - Ciężko złapać oddech - dodała na koniec.