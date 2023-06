Czas na ruszt. Jaki sprzęt do grillowania kupić?

Potrawy z grilla to nie tylko steki, burgery wołowe czy kiełbasa. To również ryby, sezonowe warzywa, a nawet egzotyczne owoce, sery i cała gama produktów wegańskich. Nie trzeba się ograniczać. Możemy puścić wodzę fantazji i grillować to, co naprawdę lubimy. Oczywiście do przypiekania będziemy potrzebować odpowiedniego sprzętu. Oto popularne grille dostępne w sklepach RTV EURO AGD.