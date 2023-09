Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie Rezygnacja z podróży?

Warto pamiętać o terminach, w jakich można zawrzeć umowę ubezpieczenia Rezygnacja z podróży. Da się to zrobić, jeśli do podróży zostało co najmniej 60 dni. Od tego obowiązują wyjątki. Jeśli do rozpoczęcia imprezy pozostało 30 dni lub mniej, można kupić ubezpieczenie w dniu rezerwacji i opłacenia usługi turystycznej. W przypadku gdy pozostało od 31 do 59 dni, zakup można zrealizować w 7 dni od zakupu i opłacenia imprezy.