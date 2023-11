Do –50 % na karnety w Grupie Pingwina

To Ty decydujesz, ile karnetów kupisz. Nie ma ograniczenia ilościowego. Karnet narciarski jest ważny od początku do końca sezonu zimowego 2023/2024. Warto pamiętać, że sezon rowerowy trwa dłużej! Nasze Bike Parki są czynne od wiosny do jesieni, a Wasze zakupione na BLACK WEEKEND karnety będą ważne przez cały sezon rowerowy 2024!