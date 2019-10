Dobry plan, trochę odwagi i determinacji - tyle wystarczy, by w jeden dzień na Sri Lance nie wydać więcej niż… 60 zł

Sri Lanka jest niewielkim krajem, który oferuje naprawdę wiele - od gór po ocean, bogactwo kulturowe, zachwycające widoki na plantacje herbaty, piękne, pomarańczowe plaże, niecodzienne tradycje czy egzotyczne zwierzęta.

Nocleg

Transport

Jedzenie i napoje

- zestaw śniadaniowy: ok. 7-10 zł

- obiad (smażony ryż z warzywami i jajkiem, ryż z curry): ok. 5 zł

- Kothu (tradycyjna potrawa Cejlonu): ok. 6-8 zł

- obiad z owocami morza: ok. 23 zł

- obiad w fast-foodzie: ok. 16 zł

- rotti (zawijane placki z farszem curry): ok. 70 gr

- papaja: 2kg - ok. 2 zł

- marakuja: 1 szt. - ok. 90 gr

- czerwony banan: 2 szt. - ok. 90 gr

- małe, żółte banany: 1 kg. - ok. 1,50 zł

- melon: 1 kg. - ok. 1,70 zł

- arbuz: 1 kg. - ok. 3,30 zł

- guawa: 1 szt. - ok. 70 gr