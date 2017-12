Dolina Stubai. Alpejski zakątek z 4 ośrodkami narciarskimi

Jedna dolina a tyle atrakcji. Doskonałe warunki śniegowe i niezapomniane wrażenia z jazdy czekają na tych, którzy odwiedzą cztery ośrodki narciarskie w Dolinie Stubai. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: nartostrady i trasy freerideowe na lodowcu Stubai, saneczkarską frajdę na Elfer, spektakularne pokazy narciarskie na Schlick 2000 oraz zimowe trasy do wędrówek wokół ośrodka Serles przy Mieders.

Wszystkie cztery ośrodki narciarskie Doliny Stubai mają jedną wspólną cechę: biały puch, który co roku spada niezawodnie z nieba i to w dużej ilości. Dzięki temu goście mogą się cieszyć śnieżną frajdą podczas jazdy na nartach czy snowboardzie, freeride’u, zimowej wędrówki na rakietach śnieżnych, wyprawy po doskonale przygotowanych trasach biegowych czy też ze zjazdu po oświetlonych torach saneczkarskich. Dodatkowo w dolinie znajduje się kilka lodowisk.

Lodowiec Stubai: gwarancja śniegu od października do czerwca

Schlick 2000: nowe inwestycje i szkółka narciarska dla dzieci

Ośrodek narciarski Schlick 2000 przy Fulpmes zwiększył w tym roku komfort wjazdu na Kreuzjoch oraz liczbę tras narciarskich. Od początku grudnia, w miejscu poprzedniego wyciągu orczykowego Kreuzjochlift, działa nowy, czteroosobowy wyciąg krzesełkowy Panoramabahn o przepustowości do 2000 osób na godzinę. Wyciąg zapewnia sprawny wjazd (w 4 minuty) oraz wygodną podróż, dzięki komfortowym siedzeniom i przenośnikowi taśmowemu przy wejściu. W związku z inwestycją, powstały również dwie nowe trasy narciarskie: czarna nartostrada „Panoramaschuss” o długości 600 metrów, z fantastycznym widokiem na grzbiet Kalkkögel , oraz spokojna, czerwona trasa „Hohes Laub Abfahrt” o długości 800 metrów. Dodatkowo cztery nartostrady zyskały nowe urządzenia do zaśnieżania: czarne trasy Kanonenrohr (nr 3a) i Zirbenschuss (nr 4a), czerwona trasa Mitterjoch-Abfahrt (nr 2) oraz niebieska Burgstall-Abfahrt (nr 4c).

Ośrodek Serles: przez śniegi – na nartach i na rakietach

Wyjątkowo malownicze widoki czekają na wędrowców, którzy wybiorą się na wyprawę do słynnego klasztoru Maria Waldrast , wybudowanego na wysokości 1 641 m n.p.m. Jest to jeden z najwyżej położonych klasztorów w Europie . Obok sanktuarium znajduje się hotel i restauracja.

Ośrodek Elfer: na sanki i do doliny

Popularny wśród narciarzy ośrodek Elfer, to prawdziwe saneczkarskie Eldorado. Znajdują się tu trzy, długie naturalne tory, wijące się przez malowniczy krajobraz. Wśród nich wyróżnia się najdłuższa (ma ok. 8 km), oświetlona i sztucznie naśnieżana trasa saneczkarska w Dolinie Stubai, wiodąca od górnej stacji kolejki Elferbahn do jej dolnej stacji w Neustift. Wszystkie trzy tory zostały już kilkukrotnie nagrodzone tyrolską odznaką „Tiroler Naturrodelbahn-Gütesiegel”, gwarantująca ich wysoką jakość i bezpieczeństwo. Dodatkową atrakcją tego sezonu będzie 3. festiwal saneczkarski Rodeltestival (12-13 stycznia 2018 r.), podczas którego czołowi producenci sanek zaprezentują najnowsze modele i nowinki. W ośrodku Elfer narciarze mogą również liczyć na wymagające czerwone nartostrady oraz długi, czerwony szlak narciarski do doliny.