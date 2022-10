Dolny Śląsk przyciąga turystów. "Polecam każdemu tam zajrzeć"

Dolny Śląsk to bez wątpienia jedno z najciekawszych i najpiękniejszych miejsc w Polsce, które jest chętnie odwiedzane przez turystów - również z zagranicy - bez względu na porę roku. Jak mówiła Monika Sikorska w programie "Newsroom" WP, w ostatnich dniach gości w tych okolicach jest naprawdę sporo ze względu na długi weekend trwający nie tylko u nas, ale również w Czechach. Jednak nadal można znaleźć tam noclegi, nawet na nadchodzący weekend. Nasza dziennikarka zachęca nie tylko do zwiedzania słynnego Zamku Książ, ale i do tego, aby odwiedzić Kłodzko, które ją osobiście zachwyciło. - Kłodzko jest fantastycznym miastem, które ja dopiero teraz odkryłam i polecam każdemu tam zajrzeć. Mnie osobiście przypomina małą Pragę - mówiła. Jak dodała, tamtejsza twierdza to gratka nie tylko dla miłośników militariów.