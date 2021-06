Dr Marek Posobkiewicz: Pojawienie się nowych wariantów to kwestia czasu

Gościem programu "Newsroom" WP był dr Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny. Mówił o wakacyjnych wyjazdach i pełzającej epidemii. Czy wakacyjne wyjazdy ściągną na nas więcej przypadków? - Pojawienie się nowych wariantów to kwestia czasu, przywiezienie nowego patogenu z drugiego końca świata nie będzie trudne. Po to są obostrzenia, żeby zatrzymać rozprzestrzenienie się wirusa – powiedział. I dodał, że musimy zdawać sobie sprawę, że nowy wariant krąży między ludźmi niezaszczepionymi. - Sytuacja jest bardzo prosta, w dużej grupie osób zaszczepionych wirus nie będzie miał być gdzie sprzedany. Jeśli będą osoby niezaszczepione to niemal jasne jest to, że będą nowe zakażenia – podsumował.