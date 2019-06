Dziecko w trakcie zabawy kupiło bilety lotniczne. Z karty rodziców zniknęło 6 tys. zł

Do małżeństwa z Nowej Zelandii zaczęły przychodzić maile o zbliżającym się locie do Brazylii. Pomyśleli, że to jakiś rodzaj żartu, dopóki nie zauważyli, że z ich karty kredytowej zniknęło 6 tys. złotych.

Dziecko w trakcie zabawy kupiło bilety lotnicze (123RF)

Małżeństwo z Nowej Zelandii zauważyło na mailu potwierdzenie zakupu biletów lotniczych. Często tego typu wiadomości są formą wyłudzenia pieniędzy. Okazało się jednak, że sprawcą tego zakupu jest ich 13-letni syn.

– Kiedy odkryliśmy, że to prawda, moje serce waliło jak dzwon, zacząłem dzwonić do linii Qantas i firmy Webjet, żeby wyjaśnić sprawę. Próbowaliśmy odkręcić sytuację przez cały weekend – opowiadał ojciec chłopca w Sunday Star-Times.

Bilety do Rio de Janeiro kosztowały 2400 NZD, czyli równowartość blisko 6 tys. złotych. Dziecko, które ma zdiagnozowane spektrum autyzmu, korzystało ze starego telefonu rodziców, w którym były zapisane dane karty. Jedyne, co musiało zrobić to wpisać kod CVV.

Linie początkowo wyjaśniły, że mogą anulować bilety, ale rodzice będą musieli uiścić standardowe opłaty za rezygnację. Dopiero gdy dowiedzieli się, że dziecko jest chore, zgodzili się zwrócić pełną kwotę.

Źródło: fly4free.pl

