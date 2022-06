Dzień premier w Energylandii! We wtorek wielkie otwarcie nowej części Water Parku i koła młyńskiego Wonder Wheel

Zabawa na okrągło!

Choć Energylandia od 2014 roku jest synonimem dobrej zabawy, to teraz powiedzenie "zabawa na okrągło" nabiera tu nowego znaczenia! Wszystko to za sprawą najnowszej premiery Parku w Zatorze, podczas której królem będzie... koło! Dokładniej, Wonder Wheel, czyli jedyne w swoim rodzaju młyńskie koło, znajdujące w Strefie Smoczy Gród! Jest to kolejna, flagowa atrakcja tej Strefy, mogąca zawrócić w głowie całym rodzinom, grupom znajomych, a nawet zakochanym parom! Drugą premierą tego samego dnia będzie nowa, czwarta już, część Water Parku zatytułowana Bomboo Bay! Zobacz z czym wiąże się najbardziej okrągła premiera tego sezonu oraz upragniona latem wodna nowość! Łącznie to aż 17 atrakcji!