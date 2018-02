Dzień świstaka. Zwierzak przepowie, jak długo jeszcze potrwa zima

Co roku, 2 lutego, oczy Amerykanów i Kanadyjczyków skierowane są na miasteczko Punxsutawney w Pensylwanii. To tam odbywa się słynny Dzień świstaka. Zwierzak o imieniu Phil przepowiada jak długo potrwa jeszcze zima.

Tradycja ta sięga XIX w. i została zapożyczona od Niemców. Jednak to właśnie za oceanem Dzień świstaka cieszy się dużym szacunkiem i jest hucznie obchodzony. O co w tym chodzi? Jeżeli 2 lutego zwierzę zobaczy swój cień, zwiastuje to jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli nie natomiast nie ujrzy swojego cienia, to oznacza, że wiosna jest już blisko.