Dzień szaleństwa za szkolne świadectwa!

Przed nami wakacje! To czas pełen radości, beztroski i niezapomnianych doświadczeń! Zakończenie nauki to jednocześnie rozpoczęcie wakacji, które powinno być odpowiednio celebrowane! Energylandia, Park Roller Coasterów nr 1 w Europie, ma w swojej ofercie wszystko, czego potrzebujecie, aby udanie rozpocząć wakacje. Z okazji zakończenia roku szkolnego, Energylandia obniża ceny biletów aż o 50%! Jak skorzystać z tej promocji i jakie niespodzianki czekają na odwiedzających w tej korzystnej cenie? Zapraszamy do lektury, aby poznać szczegóły!