Najnowsze Popularne Wideo + 4 Gdańskplażemorsowanienad bałtykiem Monika Sikorska wczoraj (10:21) Dziennikarka zadebiutowała jako mors. "Wciągnęli mnie do wody siłą" Kąpiele w zimnej wodzie z roku na rok zyskują na popularności. Ich zdrowotne właściwości i wspólna zabawa przyciągają setki amatorów. Choć... Rozwiń Cześć jestem właśnie w Jelitkowie … Rozwiń Transkrypcja: Cześć jestem właśnie w Jelitkowie Na plaży przy wejściu nr 66 jest ze mną Igor Janik Team ogromna grupa morsów Kilkadziesiąt osób które właśnie zamierzają wejść do tej lodowate We środę Mocowanie Dla każdego Może to robi Sosnowiec lekarz Jakieś problemy krążeniowe Problemy z ciśnieniem Tutaj można można Gotować Aczkolwiek już się udać do lekarza Zakładanie Jeżeli mamy zielone światło Żona Igora Janika właśnie rozpoczęła swoją rozgrzewkę I zamierzam grzecznie udział zobaczyć jak A będą wykonywać żeby przygotować się do wejścia do wody Niech się nie poddaję Rozgrzewka trwała Myślę że jeszcze 5 minut Będziemy wchodzić do wody My też tak każdy z każdym jest adrenalina No powiedz Gdynia Posłuchaj świetna Ja uwielbiam grupowe Obydwoje Super Zawsze nie dawał z tą temperaturą A to nie jest trudne To jest Ustawienia psychicznego Uczestnictwie w większej grupie nie wtedy jest łatwe Jest łatwiej po prostu się czułam Przysięgam że nie czuję nóg nie wiem jak Jaka jest optymalna temperatura do Uprawia No ogólnie tak zaczynamy sezon najlepiej W okolicach listopada No wiadomo Zima Kończymy W okolicach marca Pod koniec marca No teraz ta zima jest taka jaka jest No i mamy To mam Stop Ciepło No ale Słońce Faktycznie dzisiaj słońce jest w porządku ale ten wiatr przeraża i Może wystraszyć Pabianice kiedyś jeszcze myślę że myślę że