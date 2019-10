Efekt wybuchu wulkanu. Przypomina Marsa

Na Oceanie Spokojnym pojawiła się wyspa Hunga Tonga, która jest efektem wybuchu podwodnego wulkanu. Naukowcy uważają, że ten niewielki ląd pozwoli zrozumieć procesy, jakie zachodzą na Marsie.

Hunga Tonga intryguje naukowców od samego początku istnienia. Sam proces wypiętrzania się wyspy wskutek erupcji uznają za wysoce interesujący. Jednak badacze mówią, że nie ma sensu się do niej przyzwyczaić, ponieważ w ciągu kilku dekad zniknie . Zostało to ogłoszone podczas grudniowego zjazdu Stowarzyszenia Amerykańskich Geofizyków – informuje portal TVN Meteo.

Dzięki wykorzystaniu satelitów, zespół badawczy był w stanie utworzyć profil topograficzny wyspy. Regularne pomiary linii brzegowej oraz stromizny zboczy umożliwiają zrozumieć, jaki los ją czeka. Początkowo naukowcy dawali wyspie jedynie kilka miesięcy, jednak teraz twierdzą, że to mierzące 200 ha terytorium może przetrwać do ok. 2040-2050 r. Naukowcy przyznają, że na Hunga Tonga zachodzą zagadkowe reakcje chemiczne, które utrzymują ją na powierzchni.