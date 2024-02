Egzotyczny raj. "Budżet musi być dość obfity"

Zanzibar to prawdziwy raj na ziemi, dlatego nie powinno dziwić, że jest w pierwszej piątce ulubionych kierunków Polaków na egzotyczny urlop zimą. Wypoczynek tam nie jest jednak tani. - Niestety budżet musi być dość obfity - przyznała w programie "Newsroom WP" Natalia Gumińska, dziennikarka WP Turystyka. Tygodniowy urlop w czasie polskich ferii w hotelu z ofertą all inclusive to wydatek minimum 5 tys. zł od osoby. Dziennikarka dodała także, ile trzeba zapłacić za opcje z samymi śniadaniami.

Rozwiń