Egzotyczny zakątek świata. "Dreszczyk adrenaliny i niezapomniane przeżycie"

Zanzibar to wyjątkowo egzotyczny zakątek świata. Dziennikarka WP Turystyka wskazała kilka kluczowych atrakcji w tym miejscu. Na liście "must have" powinno znaleźć się miasto Stone Town z muzeum Freddiego Mercurego, plantacja przypraw oraz najpiękniejsze plaże w rejonie Kendwy. Ciekawe są również wycieczki na safari wodne i to w kontynentalnej Tanzanii. - Nie są to bajki, że można zobaczyć dzikie zwierzęta w swoim naturalnym środowisku (...). Dreszczyk adrenaliny był i na pewno niezapomniane przeżycie - podsumowała Natalia Gumińska.