Energylandia Extreme na Freestyle Heroes. Niesamowite show z wyjątkowymi bohaterami

Już 23 marca miasto Gliwice zaprosi wszystkich do Areny Gliwice, czyli najnowocześniejszej hali widowiskowej w Polsce, na pierwsze polskie show sportów ekstremalnych Freestyle Heroes. Niesamowitych emocji dostarczą widzom zawodnicy z najwyższej póki!!



Od osób, które wybiorą się 23 marca do Areny Gliwice, zależeć będzie wynik pojedynku młodych i głodnych sukcesów zawodników z tymi nieco starszymi, już utytułowanymi (Materiały prasowe)

Wśród ponad trzydziestu zawodników, którzy zmierzą się w aż siedmiu dyscyplinach, nie zabraknie utytułowanych zdobywców medali X Games oraz aspirujących młodych talentów.

Jednym z uczestników wydarzenia będzie najmłodszy kaskader ekipy Energylandia Extreme. Eryk Goczał ma zaledwie 14 lat, a już wystąpił w 500 pokazach oraz ukończył quadem wyprawę śladami rajdu Dakar podczas jego trwania. Eryk na Freestyle Heros zaprezentuje swoje najlepsze tricki jak wypadnie na tle najlepszych światowych zawodników?

Materiały prasowe

W tej wyjątkowej międzypokoleniowej batalii na motocyklach zobaczymy także dwóch Polaków: Marcina Łukaszczyka i Bartka Ogłazę z teamu Freestyle Family. To właśnie oni, wraz z sześcioma innymi zawodnikami z zagranicy, zaprezentują swoje najbardziej szalone ewolucje na wysokości niemal trzeciego piętra (!) i udowodnią, że na motocyklu można poigrać z grawitacją.

Niesamowity pokaz zmotoryzowanych uczestników uzupełni salto w tył lekkim pojazdem terenowym tzw. buggy oraz występ braci Siekaj, którzy udowodnią, że quadami można latać z rampy, wcale nie gorzej niż motocyklem, i do tego wykonywać tricki.

Materiały prasowe

Podczas show zobaczymy również zawodników na rowerach. Latając zarówno na BMX, jak i MTB pokażą, że czasem mniej znaczy więcej. Ze względu na mniejszą wagę, tricki na rowerach niejednokrotnie potrafią być bardziej spektakularne, niż te na motocyklach. Tutaj również nie zabraknie Polaków. Wśród nich zobaczymy jednego z najbardziej utytułowanych zawodników, pochodzącego z Suszca koło Żor Dawida Godźka.

Dawid to nie jedyny reprezentant Śląska. Marek Łebek z Tarnowskich Gór i Bartek Zięcina z Katowic także powalczą ze znakomitymi zawodnikami zarówno z innych regionów kraju, jak i zagranicy. Jedno jest pewne taki skład gwarantuje potężną dawkę adrenaliny i tricki, które poderwą widzów z krzesełek.

Materiały prasowe

Będą też zawodnicy latający z rampy na rolkach oraz na hulajnogach. Na rolkach nie zabraknie pochodzącego z Rybnika, utytułowanego Tomka Przybylika.

Wisienką na torcie jest fakt, że to właśnie widzowie będą jedynym sędzią tego wieczoru. Od osób, które wybiorą się 23 marca do Areny Gliwice, zależeć będzie wynik pojedynku młodych i głodnych sukcesów zawodników z tymi nieco starszymi, już utytułowanymi. Young Freaks vs Old School Rockers - dwa pokolenia, setki tricków, jeden sędzia i jeden werdykt. Wygrać mogą tylko najlepsi i to Wy o tym będziecie mogli zdecydować!

Materiały prasowe

Freestyle Heroes to niezwykle dynamiczne show, naszpikowane ewolucjami z najwyższej światowej półki. Do tego niesamowite efekty pirotechniczne i gorące Psycho Dolls, które zaprezentują swój wyjątkowy show z akrobacjami i ogniem. Będzie gorąco! To możemy zagwarantować już teraz.

Wy zagwarantujcie sobie świetny początek wiosny i kupcie bilety już teraz. Aby zdobyć najlepsze miejsca musicie się pospieszyć, bilety rozchodzą się szybko. Znajdziecie je na: www.ebilet.pl

Link do wydarzenia z najświeższymi informacjami na Facebooku

Link do zapowiedzi wideo w serwisie YouTube

Link do zapowiedzi wideo w serwisie Facebook

Oficjalna strona: www.freestyleheroes.pl