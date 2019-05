Energylandia stolicą festiwali – poznaj muzyczne wydarzenia organizowane przez największy park rozrywki w Polsce!

Energylandia to obecnie największy park rozrywki w naszym kraju. Co roku odwiedzają go setki tysięcy gości, a z sezonu na sezon przygotowywane są dla nich coraz to nowe atrakcje. Tą, która w ubiegłym roku wzbudzała największe zainteresowanie, był oczywiście Mega Coaster Hyperion. Jednak Energylandia to nie tylko wspaniała zabawa dla całej rodziny, ale również ogrom muzycznych festiwali – festiwali, które właśnie chcielibyśmy Wam przedstawić.

Podziel się

(Materiały prasowe)

W przeciągu wakacji, od 28 czerwca do 24 sierpnia w wydzielonej strefie Energylandii odbędzie się 7 muzycznych festiwali. Zobaczymy i usłyszymy na nich polskie i światowe gwiazdy. Same wydarzenia zostały podzielone w taki sposób, aby idealnie trafiać do różnorodnych gustów przyjeżdżających gości. Już teraz serdecznie zapraszamy na każdy z festiwali, a poniżej prezentujemy konkretne informacje, które przekonają Was do tego, by kilka dni zarezerwować właśnie na wspaniałą, muzyczną zabawę w Zatorze.

Bilety można zakupić już teraz, ale możliwy będzie również ich zakup tuż przed festiwalem. Dla gości przygotowane zostały nie tylko bilety VIP, ale również bilety festiwalowe połączone z biletami standardowymi, umożliwiający zabawę na terenie Energylandii.

7 festiwali – 10 dni koncertów w Energylandii!

Materiały prasowe Podziel się

90’s SUPERSTARS FESTIVAL

Oto pierwsza część dwudniowego festiwalu, odbędzie się ona 28 czerwca i będzie oczywiście idealną propozycją dla prawdziwych fanów muzyki lat 90.

Materiały prasowe Podziel się

Na scenie pojawią się Dr. Alban, Face Meets Voice of Milli Vanilli, Fun Factory, Ace of Base feat. Jenny Berggen oraz Layzee Aka Mr. President. Będzie to chyba jedyna okazja, by zobaczyć w Polsce te wszystkie gwiazdy na jednej scenie. Powyższych wykonawców chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, kto wychował się w latach 90. Sam festiwal będzie, więc idealną okazją, by cofnąć się w czasy swojej młodości. Jednocześnie same bilety możliwe są do nabycia w naprawdę okazyjnych cenach, bowiem zaczynają się one już od 69 zł!

80’S SUPERSTARS FESTIVAL

Kolejnego dnia - 29 czerwca, odbędzie się muzyczna uczta, tym razem przeznaczona stricte dla fanów lat 80. Na scenie pojawią się takie gwiazdy, jak Bad Boys Blue, Francesco Napoli, Sandra oraz Savage.

Promocyjna cena biletów zaczyna się od 89 zł.

DISCO POLO FESTIVAL

Oto propozycja, której nie może odpuścić sobie prawdziwy fan muzyki disco polo! Festiwal będzie trwał aż dwa dni (12-13 lipca) i w jego trakcie wystąpią niekwestionowane gwiazdy naszej rodzimej muzyki rozrywkowej. Na scenie pojawi się m.in. Sławomir, Piękni i Młodzi, Afterparty, Czadoman, Mig, Boys, Power Play, Łobuzy, Miły Pan, Cliver, Playboys, Top Girls, Camasutra, Marcus P, D-Bomb, Long & Junior, Dejw oraz Veegas.

Ceny zaczynają się od 69 zł.

Hip Hop Festival

Materiały prasowe Podziel się

Ostatnim z festiwali, na którym chcemy Was zaprosić, jest Hip Hop Festiwal, dwudniowe wydarzenie odbywające się 26 i 27 lipca. W tym przypadku będzie to prawdziwa gratka dla fanów tej muzyki, ponieważ na scenie pojawią się niekwestionowani liderzy polskiej sceny hip-hopowej. Line-up na chwilę obecną prezentuje się następująco – pierwszego dnia na pewno wystąpi *Borixon, Sarius, Szpaku, Bedoes, Białas, White 2115 oraz Solar, natomiast drugiego donGURALesko, Grubson, Guzior, Żabson oraz Young Igi. *

Zapraszamy po więcej informacji na podstronę wydarzenia – https://energylandia.pl/wydarzenia/hip-hop-festival-2-dniowy-w-energylandia/. Jednocześnie zachęcamy do obserwowania wydarzenia na portalu Facebook – tam będą publikowane wszystkie aktualności dotyczące wydarzenia oraz oczywiście kolejni wykonawcy!

Ceny biletów zaczynają się od 49 zł!

Giganci Sceny

Materiały prasowe Podziel się

9 i 10 sierpnia festiwalową strefę Energylandii rozjaśnią legendarni wokaliści i zespoły polskiej sceny pop-rockowej! Pełen line-up zdradzimy wkrótce, ale już dziś możemy zdradzić, że na pewno wystąpi Małgorzata Ostrowska, Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Lady Punk! Ich przeboje łączą pokolenia, o czym będzie można przekonać się pod sceną. Niebawem dowiemy się o kolejnych gwiazdach, którzy wystąpią na Gigantach Sceny!

Wydarzenie to zostało opisane także na facebooku:

https://www.facebook.com/events/1225334047649885/

Ceny biletów zaczynają się od 49 zł!

King Of Hardstyle Festival

Entuzjastów muzyki Hard Style nie brakuje w Polsce, choć na to wydarzenie przyjeżdża mnóstwo gości zza granicy. Przekonaliśmy się o tym w poprzednich edycjach, kiedy na ten mocno energetyczny festiwal zjechali Czesi, Słowacy, Niemcy czy Holendrzy, dzięki czemu wydarzenie nabrało wymiaru międzynarodowego! Niebawem poznamy gwiazdy Hard Style, które przyjadą do festiwalowej strefy Energylandii 23 sierpnia tego roku, ale już teraz dobrze zapisać sobie tę datę w kalendarzu.

Energyland EDM Festival

Dzień później, 24 sierpnia szykuje się najbardziej roztańczona impreza w towarzystwie elektronicznej muzyki dance. Tak najkrócej opisać można ENERGYLAND EDM FESTIVAL. Line-up szykuję się spektakularnie, bowiem na scenie pojawią gwiazdy, którzy ostatnimi czasu podbili międzynarodowe listy przebojów. Ich hity wybrzmią 24 sierpnia w Zatorze, dlatego już teraz zarezerwuj swój czas w kalendarzu! Szczegóły już wkrótce!