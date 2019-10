Energylandia szykuje 3 nowości w okresie Halloween Time! Sprawdź szczegóły!

Już od 16 października, tj. przyszłej środy, Park Rozrywki Energylandia zaprezentuje kolejną i zarazem ostatnią jesienną odsłonę, zatytułowaną Halloween Time. Po trwającej "Polskiej Złotej Jesieni", dzięki której Park zyskał zupełnie nową stylizację, na którą składało się między innymi 70 ton dyń, tysiące kwiatów oraz setki rzeźb i innych dekoracji, Energylandia otwiera się na wszystkich amatorów Halloween.

Pierwszy z nich – Monster Hous to zupełnie nowa odsłona atrakcji Monster Attack, czyli przejażdżki typu „dark ride”. Teraz jednak to już nie beztroska podróż dla dwulatków, lecz coś dla tych, którzy lubią się bać! Podczas jazdy kolejką w ciemności zaskoczą nas potwory oraz niezłe efekty grozy! Atrakcja przeznaczona dla osób powyżej 14 roku życia.

To jednak nie koniec! Co powiecie na zwiedzanie upiornego szpitala? Widząc gości tego szpitala, będziemy uciekali ze strachu, a wizyta w nim z pewnością zapadnie nam na długo w pamięci. Taki właśnie będzie dom strachów Psychoterria, do którego wejście ulokowane jest tuż obok wejścia do poprzedniego.