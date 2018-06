Energylandia w Zatorze. Otwarcie największego odkrytego parku wodnego w Polsce

Jednym z lepszych pomysłów na schłodzenie się w upalne dni jest wypad nad wodę. By nie był on jednak taki nudny można połączyć go z aktywną rozrywką. Godną uwagi propozycją wydaje się park Energylandia w Zatorze.

Większość zjeżdżalni wodnych w Energylandii jest unikatowa w skali kraju (Materiały prasowe)

Energylandia łączy w sobie aż 4 strefy zabawy: dla dzieci „Bajkolandia”, dla cały rodzin „familijna” oraz dla młodzieży i młodych duchem „ekstremalna”. A co z czwartą? Tą ostatnią w tym wypadku warto nieco wyróżnić, gdyż mowa o wodnej strefie „Water Park” z basenami, zjeżdżalniami i oczywiście leżakami. Odnaleźć tu można 1800 m kw. powierzchni basenowych, wodospady, piaskową plażę w otoczeniu palm oraz skał.

Fani ekstremalnych zjeżdżalni wodnych będą mieli powód do uciechy. W poniedziałek 11 czerwca otwarta została nowa część Water Parku – Tropical Fun, która jest jego integralną częścią. A w niej odnajdziemy aż dziesięć nowych zjeżdżalni. Wśród nich wyróżnić możemy:

Kamikadze - ekstremalna zjeżdżalnia, której start może przyprawić o szybsze bicie serca. Co ciekawe, podłoga, która się zapada spowoduje pionowe wpadanie w zupełnie nieznaną przestrzeń zjeżdżalni, nabierając przy tym ogromnej prędkości. Zaliczymy tutaj 90 metrów w dół z pułapu 15,5 metra. To zdecydowanie coś dla najodważniejszych!

Tropical Splash - konstrukcja stanowi to aż 6 torów, co może dać dużo satysfakcji przy wspólnym przejeździe. Przygoda rozpoczyna się na wysokości 9 metrów, a zjazd odbywa się na dedykowanych matach, co wyzwala odpowiednią prędkość, by finalnie zaliczyć spory plusk w wodzie.

Tiki ride – tutaj mamy do czynienia z pontonami. Można korzystać z nich w pojedynkę lub w duecie. Czeka nas kilka ostrych zakrętów, dających wrażenia jazdy na Roller Coasterach. Trasa tej przygody ma długość 153 metry, a wysokość konstrukcji wynosi 15,5 metra.

Aloha – to długa na 111 metrów zjeżdżalnia, której wysokość to 9 metrów. Podobnie jak w Tiki ride możemy sobie wybrać ponton dla 1 lub 2 osób.

Exotic Fun – przypominać będzie jazdę Roller Coasterem Boomerang, czyli raz do przodu, raz do tyłu. Atrakcję tę można porównać do potężnego lejka, którego konstrukcja powoduję niespodziewane kierunki spływu, którego start rozpoczyna się na wysokości 9 metrów. Będzie to pierwsza tego typu atrakcja w Polsce.

Rzeka Adventure river – to znów atrakcja, która kończy bieg 3 zjeżdżalni: Aloha, Tiki ride oraz Exotic Fun, z których z impetem wpadamy do rzeki Adventure river, z której można także skorzystać oddzielnie.

Większość tych zjeżdżalni jest unikatowa w skali kraju. Co ciekawe wszystkie wymienione strefy dostępne są w ramach jednego biletu wstępu. Nie musimy się zatem martwić o stan naszego portfela korzystając z otaczających nas atrakcji.

