Eurowings zmienia zasady. Będzie taniej

Linie lotnicze Eurowings wprowadzają nowe zasady w taryfie podstawowej. Zmiany dotyczące bagażu podręcznego i odprawy mają sprawić, że podróż z tymi liniami będzie bardziej przystępna, dla tych, którzy liczą każdy grosz.

Niemiecka budżetowa linia Eurowings wprowadza do oferty zmienioną taryfę BASIC na trasach krótko- i średniodystansowych. Przewoźnik twierdzi, że umożliwiając pasażerom płacenie tylko za usługi, których potrzebują sprawi, że taryfa podstawowa będzie jeszcze bardziej przystępna.

"Nasze statystyki pokazują, że bagaż podręczny jest jednym z głównych czynników powodujących opóźnienia, np. gdy poszczególne sztuki bagażu podręcznego muszą być umieszczone w lukach bagażowych po wejściu na pokład. Nowa taryfa BASIC ze zredukowanym bagażem podręcznym w decydujący sposób przyczynia się do dalszej minimalizacji tych opóźnień, a wszyscy klienci Eurowings odnoszą z tego korzyści" - czytamy w komunikacie prasowym przewoźnika.

Również od marca br. Eurowings chce przyspieszyć odprawy na lotnisku, zachęcając klientów BASIC do odprawy online, a nie na lotnisku. Ta druga opcja będzie płatna i należy ją wybrać przy dokonywaniu rezerwacji.

By zachęcić klientów do rezerwacji, linie poinformowały że w dniach od 3 do 15 marca będzie można zakupić bilety w cenie o 20 proc. niższej od normalnej.

